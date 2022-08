Tim in rialzo tra attesa per i conti e rassicurazioni Cdp su rete unica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta di acquisti su Telecom Italia in attesa dei conti della semestrale e dopo le rassicurazioni arrivate da Cdp sul senso strategico dell’operazione rete unica. Un dossier che rischia di finire in stand by dopo la fine anticipata del governo Draghi, con le elezioni politiche del 25 settembre ormai alle porte, tanto che Tim è stato da allora uno dei titoli più penalizzati in Borsa (-5,6% dallo scorso 20 luglio, giorno della mancata fiducia al Senato da parte di alcuni partiti della maggioranza). Sostenuto in questa prima parte delle contrattazioni anche il numero degli scambi sul titolo, con oltre 22,4 milioni di pezzi già passati di mano contro una media di 92,8 milioni di azioni scambiate a seduta nell’ultimo mese.

Cdp Equity ribadisce senso strategico rete unica

Il tema caldo resta quello della rete: in un’intervista a Repubblica, come sintetizzano gli analisti di Equita, il ceo di Cdp Equity, Pierpaolo Di Stefano «ribadisce il senso strategico dell’operazione rete unica, imprescindibile per tutte le parti e che ha come principale punto d’attenzione l’approvazione dell’Antitrust europea». Di Stefano da questo punto di vista «non vede un motivo per non arrivare a una offerta non vincolante in tempi brevi». E sulla valutazione, «è confidente che si possa arrivare a una soluzione, ma Open Fiber è pronta a proseguire da sola se non ci fosse un’intesa tra le parti». Tra le novità, il ceo conferma di aver rimesso il proprio mandato e di essere pronto a seguire i dossier aperti, a partire dalla rete unica, come «advisor esterno». Nell’attesa del consiglio di amministrazione che licenzierà i conti del semestre, gli investitori stanno risollevando il titolo a Piazza Affari.