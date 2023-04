Tim riapre il cantiere debito. Per la rete soglia a 20 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tim studia nuovi interventi sul debito in vista delle scadenze di 3,4 miliardi di fine anno, mentre l’amministratore delegato del gruppo tlc, Pietro Labriola, ribadisce che nel complicato dossier della Rete si guarderà all’interesse di tutti gli azionisti. L’obiettivo è quello di massimizzare il valore dell’asset, tant’è che l’impressione sul mercato è che il prossimo 18 aprile, quando scadrà il termine per la revisione delle due proposte presentate da Kkr e dalla cordata Cdp-Macquaire, per Tim lo...