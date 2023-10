Tim rimbalza dai minimi di agosto: countdown per l'offerta di Kkr sulla rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Arriva il rimbalzo per Telecom Italia dopo il calo del 20% nelle ultime tre settimane che ha portato le quotazioni ai minimi da due mesi: le incertezze sull'esito del confronto tra il primo azionista Vivendi e il ministero delle Finanze e una raccomandazione di vendita sul titolo arrivata da Deutsche Bank sono stati alla base dell'accelerazione al ribasso delle ultime sedute. Le azioni ordinarie sono arrivate a guadagnare oltre il 3% e in parallelo si muovono i titoli di risparmio approfittando della risalita complessiva dei mercati azionari ( FTSE MIB, lo Stoxx600 Tlc sale dell'1,5% circa).

Entro fine settimana l'offerta del fondo Usa



Il mercato sta facendo il conto alla rovescia per l'arrivo dell'offerta finale del fondo Usa Kkr, che ha un accordo con il Mef: secondo Il Sole 24 Ore la scadenza del 15 ottobre sarà rispettata senza ulteriori rinvii e il deposito della proposta farà scattare l'iter per l'esame da parte degli advisor della società prima di arrivare a una valutazione da parte del cda verso fine ottobre. Vivendi, che da tempo è critica sulla vendita della rete considerando sia la valutazione economica di Kkr sia la necessità di rilanciare con premesse finanziarie sostenibili le attività dei servizi di Tim, non sembra aver pronto un piano B.

Vivendi-Mef: verso nuovo confronto con la proposta sul tavolo



Secondo quanto riportato da Radiocor, dal vertice tra il gruppo francese e il ministro dell'Economia Giorgetti è emersa la volontà di mantenersi in contatto sugli sviluppi del dossier e di prevedere un nuovo confronto una volta che l'offerta per la rete sarà stata presentata. "La conferma delle tempistiche sarebbe un elemento positivo per l`operazione viste le incertezze sorte in questi giorni sul mercato". Secondo quanto riportato da Il Giornale il negoziato ulteriore che seguirà alla presentazione della proposta potrebbe portare anche a un miglioramento delle condizioni economiche.