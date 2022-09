Tim rimbalza dai minimi all'indomani di una seduta nera

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia recupera dai minimi a Piazza Affari: i titoli del gruppo di tlc mettono a segno una delle migliori prestazioni del FTSE MIB arrivando a guadagnare anche oltre quattro punti. Le quotazioni avevano risentito degli scontri nell'azionariato e dell'incertezza politica che complicano le valutazioni degli asset della società e quindi il percorso verso la rete unica. «La debole performance del titolo a nostro avviso è da spiegare dalle tensioni emerse negli ultimi giorni sul fronte societario», confermano gli analisti di Equita, che riportano inoltre dei feedback da quanto emerso nella Infrastructure Conference di Borsa Italiana.

«I messaggi sulla performance della divisione» EnterpriseCo, che gestisce il business per le grandi aziende e la Pa, «non sono nuovi, ma piuttosto incoraggianti», notano gli esperti. Sul fronte della crisi energetica, i vertici hanno inoltre sottolineato che «il prezzo è coperto all'80% per il 2022 e quasi al 50% per il 2023». Tornando a EnterpriseCo, il responsabile Elio Schiavo «ha l'obiettivo di semplificare la struttura del gruppo e l'offerta di prodotti e di rassicurare i potenziali investitori sul fatto che la divisione non sarebbe ostacolata dalla separazione di NetCo e ServCo, ottenendo quindi una valorizzazione superiore rispetto all'offerta presentata da Cvc e respinta dal consiglio di amministrazione».