Tim rimbalza da minimi storici, ipotesi manovre verso Kkr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta fortemente volatile, che ha visto il titolo di Telecom Italia arrivare a perdere 10 punti e rimbalzare di ugual misura (per poi chiudere a -5,4%), il gruppo delle telecomunicazioni ha imboccato la via del rialzo e cresce di oltre 9 punti, dopo uno stop in asta di volatilità, risollevandosi dai minimi storici toccati nelle sedute precedenti. Alti i volumi di scambio.

Tutto questo mentre, stando a indiscrezioni di stampa, una parte del consiglio, espressione degli amministratori indipendenti, sarebbe intenzionata a non chiudere alla proposta Kkr, sempre che questa si riveli ancora valida. Nei prossimi giorni, scrive il quotidiano, è prevista una riunione del comitato ad hoc e per domenica 13 dovrebbe essere convocato un cda che dovrà decidere come procedere. Gli amministratori che sono propensi ad aprire al negoziato con Kkr sarebbero espressione di Assogestioni, ma lo scenario resterebbe comunque fluido.

«Sarà quindi da verificare se questa posizione troverà poi una maggioranza in consiglio», scrivono gli analisti di Equita. Lato Kkr, l'ipotesi è che il fondo possa essere ancora interessato, ma a prezzi inferiori a quelli indicativi espressi a novembre, ossia intorno a 40 centesimi per azione. «La situazione rimane molto incerta: ai prezzi correnti ci sembra che il titolo non stia prezzando più alcuna ipotesi speculativa, che rimane a nostro avviso improbabile, vista la posizione di Vivendi e CdP che paiono fermamente a supporto del piano stand-alone, ma non impossibile. Non si registrano commenti dal governo, che pensiamo sia innanzitutto interessato all'esecuzione dei progetti del Pnrr», scrive Equita.