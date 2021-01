Tim, il rinnovo ricompatta il cda: Rossi e Gubitosi verso la conferma Dal consiglio mandato al presidente per preparare la lista di maggioranza. Appoggio da Vivendi, attesa per le mosse di Cassa. Un mese per definire la rosa di Antonella Olivieri

Rete unica, Gubitosi: con Governo procediamo con sicurezza

Telecom dà il via alle danze per il rinnovo del consiglio di amministrazione, in scadenza la prossima primavera, e anticipa l’assemblea di bilancio al 31 marzo. Doveva essere una riunione di routine quella di ieri e invece se ne è approfittato per indicare un percorso che consenta di dare continuità alla conduzione dell’azienda. Infatti il consiglio ha dato mandato al presidente Salvatore Rossi di «coordinare le attività propedeutiche alla definizione di una lista di candidati proposta dal consiglio...