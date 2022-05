Tim in rosso conferma le stime. Il 7 luglio alza il velo sul piano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il mercato domestico pesa sui conti del gruppo Tim che chiude un primo trimestre in rosso per 204 milioni, in linea con l’anno precedente, registrando un peggioramento dell’indebitamento finanziario di 1,5 miliardi, ma confermando le guidance già comunicata con l'approvazione del Piano Industriale 2022-2024, mettendo agli atti anche qualche dato migliore del consensus e migliorando la cassa.

In questo quadro, dal cda di ieri che sotto la presidenza di Salvatore Rossi ha dato l’ok ai conti, è anche...