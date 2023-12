Tim in 'rosso', rumors su Vivendi che affila armi legali su cessione rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Soffre a Piazza Affari il titolo Telecom Italia, che è arrivato a perdere circa l'1,6%. Le vendite arrivano dopo indiscrezioni di stampa sui francesi di Vivendi che potrebbero presentare già il 14 dicembre un esposto contro la decisione del consiglio di amministrazione di Telecom di vendere NetCo al fondo statunitense Kkr. «Se confermata – scrivono a caldo gli analisti di Intermonte – si tratterebbe di una notizia ampiamente attesa come testimoniato anche dalla debole performance del titolo di queste settimane. Nella recente call di allineamento con gli analisti 'sell-side' il management di Tim aveva indicato di aspettarsi un ricorso da parte di Vivendi ma si era detto fiducioso sulla capacità di Tim di far valere le proprie ragioni e aveva sottolineato l’importanza di ristabilire un dialogo costruttivo con Vivendi».

Se dovesse trattarsi di un procedimento ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, «vediamo basse chance che il ricorso d’urgenza possa essere accolto, essendo ormai trascorsi 40 giorni dalla decisione del cda di Tim e considerando il solido quadro legale con cui è stata deliberata la cessione di NetCo». Il giudice dovrebbe avere 45 giorni di tempo per rispondere dalla data di deposito del ricorso e il tribunale competente dovrebbe essere quello di Milano, «poiché la riunione del cda di Tim che ha approvato la vendita di Netco si è tenuta a Milano».

Loading...

Ma in casa Tim i temi non riguardano solo i rapporti con i soci. Il 14 dicembre, infatti, potrebbe tenersi la riunione del board «per discutere l’agenda di Sparkle, dopo la richiesta di Kkr di estendere la deadline per le trattative». Alla vigilia Bloomberg confermava l'impegno dello Stato italiano a rilevare il controllo dell’asset (valutato sui 700 milioni di euro). Tra i nodi da sciogliere sulla partita della rete anche il ruolo delle fondazioni di origine bancaria, dopo le parole della Fondazione Crt che ha spiegato come sul fronte della rete Tim al momento «non è stato assunto alcun impegno», confermando così i dubbi dell’ente – già riportati da Radiocor – sull’investimento. «Per quanto riguarda il ruolo delle fondazioni in NetCo – concludono da Intermonte – erano già emerse indiscrezioni (si veda il Sole24Ore del primo dicembre) sulle difficoltà di F2i nel raccogliere risorse per un miliardo di euro per acquisire una quota del 10% in NetCo dopo i dubbi sollevati da alcune fondazioni (Crt in particolare)».