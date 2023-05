Tim: Scannapieco, Cdp non ritirerà offerta per rete, lavoriamo con Macquarie

Ascolta la versione audio dell'articolo

«No, non ritireremo l’offerta» per la rete di Tim. Così Dario Scannapieco, ad di Cdp, intervistato da Bloomberg Tv. «Noi stiamo lavorando sull’offerta, abbiamo ricevuto una lettera da Tim» e «stiamo lavorando con Macquarie per rispondere».

Riguardo al fatto che Cdp è azionista sia di Open Fiber sia di Tim, Scannapieco ha spiegato che «si è iniziata una discussione con le autorità europee Antitrust» e difende il valore industriale che deriverebbe dalla combinazione delle due reti, al momento concorrenti.

Riguardo alla richiesta di Tim di alzare l’offerta, «non possiamo dire che l’alzeremo» e non si esclude la collaborazione con la rivale Kkr, fondo statunitense che è l’altro concorrente per la rete di Tim.

Cdp, al momento, ha sottolineato Scannapieco, «sta lavorando con Macquarie», già partner in Open Fiber. Scannapieco si trova negli Usa per incontri istituzionali.