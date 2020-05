Tim scatta in Borsa, trattativa Bt per cedere Openreach rilancia sogno rete unica Secondo il Ft il gruppo inglese è in trattative con Macquarie e altri fondi sovrani per la cessione di una quota della rete. Tante le analogie con il caso italiano e Oper Fiber di Enrico Miele

I progetti di rete unica in Gran Bretagna e il fermento nel settore delle tlc spingono Tim, che è il titolo migliore sul Ftse Mib con un rialzo superiore al 3%. Gli acquisti arrivano mentre da oltremanica rimbalzano le indiscrezioni del Financial Times in base alle quali British Telecom sarebbe in trattative con Macquarie e altri fondi sovrani per la cessione di una quota della rete, Openreach. La valutazione si aggira sui 20 miliardi di sterline e servirebbe a finanziare a sua volta un piano di investimenti da 12 miliardi per l'estensione della rete in fibra nel Regno Unito. I colloqui sarebbero in corso da tre settimane e rimangono in una «fase preliminare».

Analogie con "caso" italiano e Open Fiber

Sono tante le analogie, quindi, con le vicenda italiana dove, ricordano gli analisti di una primaria Sim milanese, il gruppo Tim «sta portando avanti le negoziazioni con Kkr per la cessione di una quota di minoranza (40%, con incasso previsto di circa 1,8 miliardi) e della rete secondaria passiva (infrastruttura rame e fibra dai cabinet alle case, valutata 7,5 miliardi)». La società guidata da Luigi Gubitosi sarebbe fiduciosa di ottenere un’offerta entro l’estate e questo step «dovrebbe agevolare le negoziazioni con gli azionisti di Open Fiber per la rete unica».

