Tim scatta e torna ai livelli di aprile in attesa di novità su Netco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia in rialzo a Piazza Affari, in vista di un riassetto della società, con lo scorporo di Netco che sembra più probabile dopo la mossa del Governo dei giorni precedenti. I titoli sono scattati al rialzo, arrivando a riconquistare quota 0,29 euro, livello che non si vedeva dallo scorso 19 aprile. L'esecutivo ha stanziato 2,2 miliardi per finanziare l'ingresso in Netco, la società che controlla la rete Telecom e Sparkle. Potrebbe rilevare fino al 20% della società, anche se la quota esatta dipenderà dagli attori che entreranno in partita. Sono infatti interessati il fondo F2i, oltre che, come ha scritto Il Sole 24 Ore, Cdp e forse la stessa Tim.

Il fondo americano Kkr avrà invece la maggioranza della società, con una partecipazione al 65%. I tempi sono abbastanza stretti: secondo il memorandum of understanding siglato con Kkr, il fondo dovrà presentare al cda di Tim un'offerta vincolante per la rete entro il 30 settembre. Il rebus rimane ancora sulla posizione del socio francese Vivendi ma, a detta degli esperti, l'operazione è molto probabile che alla fine andrà in porto, considerando la determinazione del Governo, che sicuramente troverà la quadra anche con il partner transalpino.