Tim si riaccende con la lettera di Vivendi al Governo per un dialogo sulla rete

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia torna sotto i riflettori a Piazza Affari mentre, stando alle indiscrezioni di stampa, Vivendiavrebbe inviato una lettera per chiedere al Tesoro un incontro, non avendo finora ricevuto alcuna convocazioni ufficiale. Il titolo sale dopo avere toccato un massimo di seduta da 0,326 euro. Il documento è visto come un'apertura per un dialogo sulla rete alla luce dell'imminente presentazione dell'offerta vincolante sulla rete stessa, attesa ora per metà ottobre (con uno slittamento di due settimane della scadenza ufficiale dato ormai per scontato da tutte le fonti di stampa). Non emergono ulteriori elementi in merito alla tempistica e alla disponibilità del governo a organizzare l'incontro, anche se, secondo qualcuno, il Governo sarebbe pronto a incontrare i vertici di Vivendi. La posizione di quest'ultima al momento «rappresenta a nostro avviso uno dei punti di incertezza dell'operazione, per cui eventuali segnali di supporto da parte di Vivendi (a fronte di garanzie sulla sostenibilità finanziaria e industriale di ServCo) aumenterebbero le chance di completamento del deal e contribuirebbero a chiudere il gap rispetto alla nostra valutazione», sottolineano gli analisti di Equita.

La richiesta di Vivendi per un incontro ufficiale con il Mef «segna sicuramente un punto a favore nelle negoziazioni in corso ma ci sembra prematuro interpretare questa apertura con una posizione più conciliante da parte dei francesi, considerando la distanza sui diversi nodi ancora aperti», aggiungono gli analisti di Intermonte. Nell’ultima conference call, il management di Tim aveva sottolineato che la cessione di NetCo rappresenta un'operazione industriale e non una classica operazione di sale-and-leaseback di natura meramente finanziaria e aveva confermato l’impegno nel garantire la sostenibilità della ServiceCo, mentre si era astenuto dal fornire indicazioni quale tipo di assemblea dei soci sarà chiamata ad approvare l'operazione (la decisione sarà assunta dal Cda una volta pervenuta l’offerta vincolante).