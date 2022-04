Tim si scalda in Borsa su interesse dei fondi per asset ServCo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il crescente interesse dei fondi di investimento per gli asset di Tim torna a sostenere il titolo del gruppo di tlc a Piazza Affari. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, il private equity Apax ha avviato approfondimenti puntando ad alcune delle attività che confluiranno nella società dei servizi (ServCo) di Tim. Quella di Apax sembra la candidatura più credibile (e potrebbe replicare l'asse con Iliad già sperimentato in occasione dell'offerta su Vodafone Italia) e si affianca all'interesse di Cvc e al tema dell'opa Kkr, ma il dossier sarebbe sul tavolo anche di altri operatori internazionali, tra cui Apollo.

Il cda di Tim si riunisce giovedì 7 aprile per fare il punto della situazione. «Mentre le probabilità di un'offerta da Kkr sono diminuite, la prospettiva di operazioni su specifici asset di Tim stanno prendendo il centro della scena», notano gli analisti di Banca Akros. «Nell'attuale scenario molto volatile, questa notizia è marginalmente positiva», aggiungono. «Non escludiamo che il rumor sia fondato - aggiungono da Intesa Sanpaolo - considerando l'interesse di Iliad per un consolidamento sul mercato italiano e l'interesse dei fondi per questo tipo di asset». Tuttavia, notano, «considerata la storica rivalità tra Iliad e Vivendi in Francia, dubitiamo che Vivendi possa sostenere un'offerta da Apax-Iliad a meno che la sua strategia su Tim non punti a monetizzare la quota e a uscire dal gruppo».