Tim di slancio, Cdp vuole accelerare su rete unica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tim in forte evidenza a Piazza Affari nella prima seduta del 2022: le quotazioni delle azioni Telecom Italia sono in rialzo in testa al FTSE MIB grazie al rilancio sull'operazione della rete unica di banda larga da parte dell'azionista Cassa Depositi e Prestiti. In una intervista a Il Sole 24 Ore, il presidente Giovanni Gorno Tempini, che è anche consigliere di Tim, ha sottolineato che «non c’è alternativa» a un accordo tra Tim e Open Fiber (di cui Cdp è socio di riferimento) per unire le rispettive infrastrutture aggiungendo inoltre «la necessità di fare in fretta» sul progetto perché «tra due anni le possibili sinergie di investimenti e progetti è facile che siano meno rilevanti di quello che sono oggi». Inoltre lo stesso presidente ha lasciato la porta aperta al fondo Kkr che è sempre alla finestra per poter accedere alla due diligence propedeutica alla formalizzazione di una offerta per Tim: «Essere affiancati da investitori privati per noi è sempre stata la normalità. Il capitale privato riduce la necessità dell’intervento di Cassa e ne valida le scelte» ha risposto il presidente. Secondo Equita Sim, le indicazioni di Gorno Tempini sono un supporto importante per il titolo sia «per il sostegno al piano della rete unica» che costituisce un elemento importante per aumentare il valore dell'azienda rispetto alla situazione stand alone sia «per il messaggio non ostile a Kkr».