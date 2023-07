Tim sotto i riflettori tra emissione bond e dossier rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia sotto i riflettori a Piazza Affari, mentre da un lato il gruppo delle telecomunicazioni ha emesso un bond da 750 milioni di euro, con scadenza a cinque anni, e dall'altro continuano le manovre sul dossier della rete. Secondo Il Corriere della Sera, Kkr, che ha offerto 23 miliardi per la rete Tim, ottenendo dal Cda un'esclusiva fino al 30 settembre, avrebbe contattato grandi fondi, come l'emiratino Abu Dhabi Investment Authority e l'americano Gip, per sondare l'interesse a diventare investitori passivi nell'operazione. Nel frattempo, secondo La Stampa, proseguono le trattative tra F2i e Kkr per consentire a F2i di rilevare una quota diretta del 10-15% in NetCo. Cdp sarebbe invece al momento alla finestra con la possibilità di rilevare un 3-4%, mentre sembra esclusa l’ipotesi di un investimento in NetCo da parte del Mef, comportando un aggravio del debito pubblico.

«L’interesse di più fondi infrastrutturali a fianco di Kkr conferma la forte attrattività del business model di NetCo e potrebbe consentire a Tim di cristallizzare una migliore valutazione rispetto a quella formulata da Kkr con la recente offerta non vincolante. Dal coinvolgimento di Adia o Gip nel dossier NetCo ci sentiamo di escludere ricadute sul fronte golden power, considerando il ruolo diretto di Kkr nella transazione con Tim e il ruolo di investitori passivi di questi fondi infrastrutturali a fianco di Kkr», sottolineano gli analisti di Intermonte. Adia aveva già avuto un ruolo di investitore passivo a fianco di Kkr nell’acquisizione del 37,5% di FiberCop nel 2020: allora, Adua aveva rilevato una quota indiretta del 10% circa in FiberCop (entrando nel veicolo utilizzato da Kkr) per un investimento di circa 500 milioni di euro e, anche nel caso di NetCo, Adia potrebbe agire come mero investitore finanziario, senza governane, lasciando a Kkr il ruolo di intermediario con Tim e di leading investor. «Quanto a F2i, il suo coinvolgimento in NetCo a fianco di Cdp sarebbe già stato prospettato nella documentazione inviata da Kkr a Tim, secondo le indicazioni di stampa dei giorni scorsi, e F2i potrebbe spendere circa Eu2bn per rilevare una quota fino al 10%», spiega Intermonte.

Loading...

Per quanto riguarda invece l'emissione del bond da 750 milioni, a tasso fisso, offerto agli investitori istituzionali, i proventi saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, anche tramite offerte di riacquisto su prestiti obbligazionari esistenti, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione dei titoli. Come si legge in una nota di Tim, ulteriori informazioni sui risultati delle offerte di riacquisto sui prestiti in euro con scadenza 2024 annunciate ieri saranno fornite al termine del relativo periodo di adesione. «L'obbligazione è finalizzata a rimborsare anticipatamente parte delle scadenze 2024 e comporta un aggravio sul profit & loss di Tim per il 2024 (a regime) intorno ai 30 milioni di oneri finanziari, un impatto che rende troppo ottimistiche le nostre stime di 60 milioni di costi aggiuntivi per il 2024, visto che andranno in scadenza 2,2 miliardi di finanziamenti (ex-leases) nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024», scrivono gli analisti di Equita, sottolineando che «in questo scenario, diventa a nostro avviso fondamentale procedere con l`esecuzione del piano di delayering per rendere sostenibile il debito del gruppo».