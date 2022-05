Tim sotto i riflettori, in settimana atteso memorandum su rete unica

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Occhi puntati su Telecom Italia a Piazza Affari, mentre il FTSE MIB è in calo per lo stacco cedole di numerose big, nella prima seduta di una settimana in cui potrebbe arrivare la firma sul memorandum of understanding per la rete unica. Secondo quanto riportato dai quotidiani nel weekend, la società avrebbe chiesto all'Agcom di includere nel piano di coinvestimento di Fibercop un meccanismo di indicizzazione delle tariffe all'ingrosso all'inflazione. Si tratta dei prezzi con cui gli altri operatori di tlc possono assicurarsi l'accesso all'infrastruttura Tim a condizioni prestabilite a fronte di una determinata quota di volumi garantiti. L'Agcom avrebbe replicato che una simile richiesta potrebbe far ripartire da zero l'intero processo autorizzativo, che al momento è al vaglio della Commissione europea.

«L'inclusione dell'inflazione nel contratto FiberCop rappresenta un importante driver del valore dell'asset», notano gli analisti di Banca Akros, pur ammettendo che al momento, la risposta dell'Agcom rende difficile prevedere l'esito della questione. Di conseguenza, concludono, «l'impatto positivo atteso è al momento molto modesto». «Crediamo che il rischio sottolineato dall'Agcom, se confermato, sarà affrontato dal cda di Tim nel contesto di un possibile scenario di rete unica - notano da parte loro gli esperti di Intesa Sanpaolo -. Quest'ultimo, infatti, supererebbe il piano di investimento di Fibercop e innescherebbe probabilmente una revisione del contesto regolamentare». In settimana sono previsti i cda di Cdp e Tim, rispettivamente domani e giovedì, al cui tavolo potrebbe arrivare il memorandum of understanding sulla rete unica tra Tim e Open Fiber.