Tim in stallo in Borsa, il governo si prende un mese per decidere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia sotto la lente a Piazza Affari, nel giorno in cui scade il termine fissato nei mesi scorsi dal Memorandum of Understanding per le trattative per la cessione di Netco, la società che controlla la rete e Sparkle. Tutte le fonti di stampa confermano che alla scadenza del 30 novembre non sarà presentata l’offerta non vincolante per NetCo. Nella giornata di mercoledì 29 novembre, del resto, sono scesi in campo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il sottosegretario con delega alle tlc, Alessio Butti, per formalizzare l’impegno del governo a costituire un tavolo di lavoro per individuare entro fine anno una soluzione di mercato che riesca a conciliare gli interessi pubblici sulla rete e quelli privati di tutti gli stakeholder.

Il nodo della valutazione della rete

Fatto sta che il futuro di Telecom rimane incerto, sebbene l’esecutivo prometta decisioni a stretto giro. Secondo una ricostruzione di stampa, Kkr avrebbe ribadito al governo l’interesse a investire nella rete e avrebbe presentato diverse opzioni incluso l’acquisto del controllo di NetCo da Tim e la contestuale concessione di una call option a Cdp. Tale schema permetterebbe a Telecom di raccogliere risorse e deconsolidare il debito, lasciando più tempo alle parti per individuare strategie per evitare eventuali stop da parte dell’Antitrust europeo. Gli analisti di Intermonte, però, ricordano che rimarrebbe da superare lo scoglio delle valutazioni della rete, ben distanti da venditore e acquirente. Secondo indiscrezioni Cdp sarebbe disposta a valutare la rete attorno a 17-20 miliardi, mentre altri soci, soprattutto i francesi di Vivendi, valuterebbero Netco almeno 25 miliardi, se non di più. E «una valutazione superiore potrebbe tradursi in un maggior impegno finanziario per Cdp nel momento in cui quest’ultima esercitasse la call per subentrare a Kkr», hanno evidenziato gli esperti di Intermonte.

Tutte le ipotesi tornano sul tavolo

Altre ipotesi che circolano suggeriscono invece che si possa tornare a ragionare sull’ipotesi della scissione proporzionale della rete, uno scenario che sarebbe gradito a Vivendi. Gli analisti di Equita, però, temono che questa opzione abbia «complessità realizzative legate all’eccesso di debito del gruppo». Tim, in tal caso, non incasserebbe risorse. Il Sole 24 Ore, inoltre, ripropone l’ipotesi di una rete unica futura a perimetro ristretto, confinata alle sole aree bianche e grigie, lasciando le aree nere alla concorrenza infrastrutturale tra due o tre player. Tale operazione incasserebbe più facilmente il nullaosta delle autorità europee. Sempre secondo il quotidiano, Tim potrebbe procedere a un “hard spinoff” tramite la scissione proporzionale in due società (NetCo e ServiceCo), ma un aspetto cruciale per questo piano è il trattamento degli azionisti di risparmio. Per Il Sole rimane sul tavolo anche l’eventualità di un’opa sul 100% di Tim finalizzata al delisting.

Nell’attesa di ulteriori novità, gli esperti di Equita continuano a consigliare cautela (Hold) sulle Tim, pur ritenendo che il target price per i titoli sia molto più elevato dei corsi di Borsa e pari a 0,39 euro per azione. Per contro Intermonte ritiene che le azioni siano da acquistare (‘Buy’), con prezzo obiettivo indicato a 0,43 euro. Anche Banca Akros, infine, reitera il Buy, con target a 0,4 euro, sottolineando che alla fine «è una notizia positiva l’impegno dell’esecutivo di prendere decisioni sulla compagnia entro fine anno».