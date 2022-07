Tim, allo studio la riduzione del debito con trasferimento di asset

NetCo ha un orizzonte a lungo termine e sarà costituita della rete fissa, primaria e secondaria, delle attività wholesale domestiche e quelle internazionali (Sparkle). “Netco può rappresentare il primo caso in Europa di realizzazione di un polo di infrastrutture e tecnologie di rete in fibra a disposizione di tutto il mercato e con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Si concentrerà sul mercato wholesale con il compito di accelerare ulteriormente il deployment della rete in fibra, beneficiando nel medio-lungo termine dei cicli di investimento e dei relativi ritorni tipici del mercato infrastrutturale” spiega la nota.

ServiceCo si suddivide in tre entità, Tim Enterprise, TIM Consumer e TIM Brasil. Tim Enterprise include tutte le attività commerciali nel mercato Enterprise, le digital companies Noovle, Olivetti e Telsy e gli asset relativi ai data center. «Facendo leva su una posizione di leadership presso la Pubblica Amministrazione e i grandi clienti e su una selling proposition end-to-end unica e distintiva – descrive Tim – punta a conquistare quote in un mercato in crescita grazie alla spinta verso i servizi digitali . Un approccio da Tech-company, sempre più integrato, anche organizzativamente, per un’offerta end-to-end che valorizzerà pienamente l’unicità delle competenze e degli asset del gruppo, spinti dai trend di Cloud, IoT e Cybersecurity».

Tim Consumer concentra al suo interno tutte le attività commerciali fisso e mobile nel mercato retail Consumer e Small and Medium Business (SMB). Comprende gli asset di rete mobile e le piattaforme di servizio. Labriola vuole una «riorganizzazione profonda delle sue attività, basata sulla semplificazione». Infine Tim Brasil che «continuerà nel suo percorso verso una “Next Generation Telco”».

Il nodo valutazioni per la rete unica

Se il Cda ha posto le basi per una separazione della rete, il prosieguo dell’operazione rete unica – che, come detto, non è al centro della nota Tim – è comunque tutto da vedere. Al momento i margini negoziali per far scendere Vivendi (primo azionista Tim con il 23,8%) dalla valutazione, emersa da notizie trapelate nei giorni scorsi, di 31 miliardi incluso il debito di dieci miliardi sarebbero bassi se non inesistenti. Il dato, però, a quanto si apprende sarebbe molto distante dall'ordine di grandezza su cui starebbero ragionando i “compratori”, ovvero i futuri azionisti della Rete Unica: Cdp, Kkr e Macquaire. Così come quei 31 miliardi sarebbero disallineati rispetto alle valutazioni di mercato, con le case d'affari che fissano un range tra i 17 miliardi e i 21 miliardi per la società della Rete. In questo quadro Tim punterebbe a una valutazione di almeno 25 miliardi di euro.

Il ruolo di Cdp

«Considerando la strategicità del progetto di rete unica nazionale per il governo, non escludiamo che Cdp possa in extrema ratio lanciare un’Opa su Tim congiuntamente con Kkr/Macquarie, impegnandosi con l’Antitrust europeo a cedere a termine le attività retail di Tim ad eventuali compratori (Iliad?) per garantire l’assenza di integrazione verticale» scriveva nella sua nota di mercoledì 6 luglio Intermonte.