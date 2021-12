Tim, svolta al vertice: Gubitosi lascia il gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Luigi Gubitosi lascia il cda Telecom Italia spianando la strada alla sua successione. A consiglio ancora in corso è filtrata la notizia che il board ha approvato all’unanimità l’accordo raggiunto tra il manager e l'azienda.

Il contratto di Gubitosi prevedeva una clausola di rescissione di una dozzina di milioni. Oltre a quanto previsto da contratto al manager sarebbe stata accordata anche una manleva parziale, per quanto di competenza del cda, ferma restando nel caso, la competenza dell'assemblea.

L’ingresso di Labriola

Secondo alcune indicazioni, ancora da confermare, il direttore generale Pietro Labriola dovrebbe essere cooptato in consiglio alla prossima riunione del board. Ma la ridda di voci è tale che gira tutto e il contrario di tutto e cioè che il manager, tuttora ceo di Tim Brasil, potrebbe essere nominato già questa sera o che invece occorre ancora tempo per esaminare una rosa di candidati alla carica.

La revisione delle stime

Nel frattempo il terzo profit warning è arrivato, molto pesante sul fronte domestico con l'ultimo trimestre dell'anno che potrebbe terminare, secondo le stime degli analisti, con un crollo dell'Ebitda dell'ordine del 25%-30%.

Per quanto si tratti di un evento negativo, in qualche modo la revisione delle stime sgombra parte delle incognite sulla due diligence chiesta dal fondo Kkr, già partner della rete secondaria di Telecom (FiberCop), per poter decidere se concretizzare la manifestazione d'interesse, ancora non vincolante, presentata un mese fa, per una possibile offerta totalitaria al prezzo indicativo di 50,5 centesimi. In Borsa il titolo ha chiuso pressochè invariato da giovedì, appena sotto i 44 centesimi.