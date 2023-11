Tim: nel terzo trimestre ricavi +3,7% a 4,1 mld, ebitda +6,5% a 1,7 mld

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nel terzo trimestre dell’anno Tim ha realizzato ricavi di gruppo pari a 4,1 miliardi di euro (+3,7%). In particolare, i ricavi totali della Business Unit Domestic sono in crescita per il secondo trimestre consecutivo (+2,2%, in accelerazione rispetto al +0,6% del secondo trimestre), mentre i ricavi totali di Tim Brasil crescono del 7,9 per cento. I ricavi da servizi di gruppo aumentano dell’1,7% rispetto allo stesso trimestre del 2022, con la componente domestica verso la stabilizzazione (-0,6%, -0,9% nel secondo trimestre, -2,4% nel primo trimestre), mentre continua il percorso di forte crescita di Tim Brasil (+7,5%).

L’Ebitda organico di gruppo ammonta a 1,7 miliardi di euro (+6,5%) con la Business Unit Domestic in crescita per il secondo trimestre consecutivo (+3,6%, in miglioramento rispetto al +0,5% del secondo trimestre) e con Tim Brasil che riporta un andamento fortemente positivo (+12,1%).

Loading...

Scende la perdita netta, reported, da 2,2 miliardi a 311 milioni. L’indebitamento finanziario netto after lease al 30 settembre 2023 si attesta a 21,2 miliardi di euro, In aumento di 0,4 miliardi di euro rispetto al 30 giugno 2023. L’indebitamento finanziario netto è pari a 26,3 miliardi di euro, in aumento di 0,2 miliardi di euro rispetto al 30 giugno.

I risultati di gruppo e domestici dei nove mesi, dice il comunicato, sono pienamente in linea con i target del 2023. Inoltre è stato raggiunto il 77% del target di contenimento dei costi domestici per l’intero 2023.

Il margine di liquidità di Tim al 30 settembre 2023 risulta di 8,9 miliardi di euro e copre le scadenze del debito fino a tutto il 2025. A supporto della propria posizione di liquidità, il gruppo da inizio anno ha chiuso con successo diverse iniziative di rifinanziamento, raccogliendo 4,1 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi di euro nel terzo trimestre. In particolare, a settembre è stato riaperto il bond emesso a luglio per un importo pari a 0,75 miliardi di euro a condizioni migliorative. Per la restante parte del 2023 il gruppo non prevede ulteriori attività di rifinanziamento.