Tim in timido rialzo, Intermonte positiva in attesa di conti e sviluppo NetCo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - In timido rialzo anche se poco mossa Telecom Italia a Piazza Affari. In attesa della pubblicazione della trimestrale il 2 agosto prossimo, gli analisti svelano le loro attese e Intermonte fa le sue valutazioni. L'amministratore delegato ha già indicato che le vendite sul mercato interno e l'Ebitda adjusted è tornato a crescere nel secondo trimestre dopo parecchi anni su una traiettoria discendente (l'ultimo trend positivo è stato visto nel terzo trimestre 2017) migliorando la visibilità sulla corrente guidance (Ebitda italiano visto crescere da piatto a basso/medio a una cifra; la nostra attesa è +0,5% su anno)», scrivono, aggiungendo che «in particolare, prevediamo che le vendite sul mercato interno siano aumentate del +0,5% (primo trimestre: -0,2%) sostenute da un fisso più forte (secondo trimestre: +3,3%, I trim: +1,6%) compensando il mobile più debole (II trim: -6,5%, I trim: -5,1%)». Inoltre, «supponendo un margine piatto su base annua al 38% circa vediamo un Ebitda adjusted domestico in aumento dello 0,3% su base annua (I trim: -2,8%) mentre a livello reported non ci aspettiamo alcuna significativa una tantum nel secondo trimestre, dopo l'accantonamento di 420 milioni di euro (principalmente relativo a 2mila uscite volontarie)».

Intermonte inoltre «suppone una diminuzione del Capex del 7% e ancora uscire volontarie di lavoratori» e che «il free cash flow resterà negativo, portando a un indebitamento netto più elevato (II trim: 20,79 mld, I trim: 20,46 mld)». Sul titolo viene confermato comunque il giudizio "buy" con target di prezzo a 0,41 euro, sempre in attesa di sviluppi sul dossier NetCo. Per Intermonte infatti, «il mercato sta sottovalutando notevolmente il valore di break-up di Tim e l'upside potenziale del piano di trasformazione dell'amministratore delegato Labriola, basato sul miglioramento dei modelli operativi tra le entità (separazione NetCo, Espansione EnterpriseCo, turnaround ConsumerCo, integrazione Tim Brasil con Oi) e più sostenibili costi di struttura». In relazione al dossier NetCo, oggi Il Sole 24 Ore riferisce di un nuovo incontro del cda di Open Fiber (OF) per discutere il nuovo piano industriale e di un successivo incontro il 25 luglio. Sempre per Intermonte, «l’eventuale break up di Open Fiber potrebbe facilitare un coinvolgimento futuro di Cdp nel dossier NetCo senza limitazioni antitrust e nello specifico consentirebbe a Cdp di limitare l’impegno finanziario per acquisire una partecipazione qualificata in NetCo a fianco di Kkr/F2i, conferendo gli asset restanti di Open Fiber».