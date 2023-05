Tim, Vivendi propone Luciano Carta per il consiglio d’amministrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La proposta è arrivata con una lettera inviata al Cda. Vivendi ha deciso di proporre un nome per sostituire, all’interno del Consiglio d’amministrazione Tim, il dimissionario Arnaud de Puyfontaine. Si tratta di Luciano Carta, già presidente di Leonardo

La media company, primo socio di Tim, lo ha comunicato martedì 16 maggio. Dalle dimissioni di de Puyfontaine, avvenute nel gennaio scorso, Vivendi non aveva più rappresentanti nel board di Tim. Ora questa indicazione cambia il quadro, peraltro in un momento molto concitato sul dossier rete, con l’ad della Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco che ha confermato che la Cassa non intende ritirare l’offerta per la rete.

Nato nel Sulcis a Bolotana, generale di corpo d'armata della Finanza dal 2014, Luciano Carta ha lasciato la direzione dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) dove era stato nominato il 21 novembre 2018, prima vicedirettore dal 12 gennaio 2017 per arrivare alla presidenza di Leonardo. Ora la richiesta di Vivendi che lo vuole all’interno del Cda Tim.