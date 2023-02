Tim in volata dopo l'offerta presentata da Kkr per NetCo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Telecom Italia in volata a Piazza Affari, dopo la notizia che il fondo Kkr ha presentato un’offerta non vincolante per la rete. Gli analisti sono rimasti sorpresi e ritengono che la mossa del fondo americano possa velocizzare il processo di scorporo della rete. Anche per questo gli esperti di Equita hanno alzato la raccomandazione sulle azioni a Buy. Intanto è scattato anche il conto alla rovescia per la pubblicazione dei conti del 2022 e l'indicazione delle linee guida del piano, firmato dall'ad Pietro Labriola, in calendario il 14 febbraio.

Nel dettaglio, secondo quanto comunicato dalla stessa Telecom, il fondo Usa è interessato a rilevare una partecipazione in NetCo, inclusivo degli asset e attività di FiberCop e Sparkle. E' stata presentata un’offerta non vincolante anche se non è stata indicata la quota esatta. Il cda di Tim si riunirà oggi per esaminare la proposta, mentre il governo ha fatto sapere di seguire con attenzione la vicenda.

Loading...

Secondo quanto risulta all'agenzia Radiocor, l'offerta valuta la rete di Tim almeno 20 miliardi di euro. Il fondo vuole la maggioranza del network (comprendendo anche Sparkle e la Fibercop in cui è già azionista), tanto che il comunicato diffuso oggi da Tim spiega che non c'è una proposta per una quota definita di Netco ma che si prevede la perdita dell'integrazione verticale per il gruppo telefonico che non avrebbe più, quindi, il controllo dell'infrastruttura. Il fondo americano, sempre secondo quanto apprende Radiocor, resta comunque aperto all'ingresso nella compagine che controllerà la rete di istituzioni italiane. Una posizione già manifestata in passato. L'offerta non vincolante del fondo sarà portata oggi al cda di Tim che si terrà nel tardo pomeriggio.

«Un’offerta da parte di Kkr (eventualmente con partner di minoranza) non sarebbe coerente con l’obiettivo politico del governo di avere una rete fissa nazionale a controllo statale (almeno in prima battuta), ma avrebbe il pregio di non creare problemi di Antitrust e quindi avere un iter autorizzativo più rapido e sicuro», hanno commentato gli analisti di Equita, che aggiungono che la proposta del fondo potrebbe anche portare a un’accelerazione sul fronte Cdp/Macquarie. «Se le valutazioni per l’offerta di Kkr fossero confermate in area 18-20 miliardi, si tratterebbe anche di una sostanziale conferma sulla ragionevolezza del valore dell’asset che era circolata anche come proposta di Cdp (17-19 miliardi), un elemento importante per il cda nel caso volesse procedere con un’operazione di cessione», hanno commentato ancora gli analisti di Equita , che hanno alzato la raccomandazione sulle azioni, a Buy, sia sulle ordinarie sia sulle risparmio, con una preferenza che rimane nel medio termine sulle risparmio, grazie all’opzione di conversione e di pagamento del dividendo cumulato a valle di un’operazione rete. Gli esperti si aspettano che anche i risultati del 2022 e i target del piano industriale «potranno essere di supporto».

Secondo Intermonte la puntualizzazione nel comunicato di Tim sulla quota partecipativa da definire «lascia spazio ad un coinvestimento a fianco di Kkr da parte di Cdp o magari di altri soggetti pubblici per scongiurare un intervento dell’Antitrust». Proprio per questo, secondo Intermonte, la mossa di Kkr potrebbe risultare non ostile al governo. Complice il fatto che l’inclusione nel perimetro di Sparkle, asset sotto golden power, dovrebbe rafforzare la necessità di un presidio pubblico esercitabile o tramite un presidio diretto nell’azionariato della NetCo e/o tramite opportuni meccanismi di governance. Anche Intermonte consiglia di comprare le azioni di Telecom. Il giudizio di acquisto è stato emesso anche da Banca Akros, che valuta un target di prezzo delle azioni a 0,4, partendo dal presupposto che NetCo sia valutata 17 miliardi di euro. Tuttavia, hanno spiegato gli esperti, ogni miliardo in più di valutazione aggiunge circa 3,5 centesimi al target di prezzo delle Tim.