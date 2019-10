Timberland porta a Milano il progetto Urban Greening Dal 2001 il brand è impegnato in un programma globale di riforestazione e a oggi ha piantato oltre 10,2 milioni di alberi nel mondo di Giulia Crivelli

5' di lettura

Quando un marchio diventa globale, il significato letterale del suo nome – se esiste – spesso viene dimenticato. Non forse nel Paese d’origine, gli Stati Uniti nel caso di Timberland, ma sicuramente nei tanti mercati non anglofoni. A ricordare il legame del brand di casualwear con la natura c’è il logo, certo, un albero stilizzato, ma oggi più che mai è la traduzione esatta del nome a immergerlo nello spirito del tempo e che ne conferma e rafforza la strategia di sostenibilità ambientale. Timber significa legname e timberland è sinonimo poco usato di bosco o foresta.

Obiettivi globali ambiziosi

Timberland (parte del gruppo Vf) agli alberi si è dedicato da tempo e il 22 aprile, giornata della Terra, ha pubblicato il Sustainability Report 2018, certificando, tra le altre cose, di aver raggiunto uno dei principali obiettivi – piantare 10 milioni di alberi entro il 2020 – con due anni di anticipo. Le attività di rimboschimento di Timberland sono iniziate nel 2001, quando Greta Thunberg non era neppure nata (l’attivista svedese è del 2003). Da allora Timberland ha piantato oltre 10,2 milioni di alberi in tutto il mondo ed è impegnata in nuovi progetti.

Il progetto per Milano

Uno di questi, Urban Greening, riguarda anche Milano, accanto ad altre città europee: a partire dal 16 ottobre il cortile dell’hub creativo Base, nell’area ex Ansaldo della città (via Bergognone 34), si trasformerà in un vero e proprio orto urbano dedicato alla comunità (nella foto in alto, il rendering dell’orto). Iniziative e interventi sul tema dell’ecologia e della sostenibilità si alterneranno in un programma che coprirà inizialmente il mese di ottobre. Tre sabati consecutivi di appuntamenti, talk e workshop che esploreranno questi temi attraverso il punto di vista di heroes, comunità e organizzazioni attive sul tema.

Un’idea di comunità e sostenibilità sociale

Il cortile di Base Milano, spazio di continuità tra la città e l'interno, subirà una trasformazione verde grazie anche al prezioso intervento di Cascina Bollate , una cooperativa fondata nel dicembre 2007 nella casa di reclusione di Milano-Bollate. Un vivaio in cui lavorano giardinieri liberi e giardinieri detenuti che coordinati da Susanna Magistretti, imparano un mestiere e si impegnano in una produzione di qualità che soddisfi la domanda crescente di piante insolite, ma non per questo difficili o rare.

Il cortile sarà quindi ridisegnato da nuovi spazi verdi, dall’entrata fino al bar, passando per i grandi vasi con piante ed erbe posizionati lungo il perimetro del cortile a formare un inedito orto urbano. Tutti i materiali utilizzati saranno riciclati e riciclabili in perfetta sintonia con l’etica del brand.

Chilometro zero

Quindici grandi vasche conterranno un mini giardino urbano con piante sempreverdi, erbe e verdure come cavoli, finocchi, menta con cioccolato, sedano di montagna, lattuga e scarola. I prodotti dell’orto saranno raccolti, trasformati e restituiti alla comunità attraverso la rete Bella Dentro , il primo progetto in Italia che combatte gli sprechi ortofrutticoli alla radice, dando valore a quella frutta e verdura imperfetta ma “bella dentro”, che per qualche segno di troppo, o per una dimensione non standard, rimane sui campi e non raggiunge ancora le nostre tavole.