Timex fra tradizione e avanguardia Festeggia 165 anni con un nuovo modello di Paco Guarnaccia

Nuovo lancio in casa Timex: si tratta del modello S1 Automatic disegnato da Giorgio Galli, dal 2007 design director del brand, e realizzato per festeggiare i 165 anni del marchio americano. Il famoso watch designer italiano (oltre 20 anni la sua esperienza nel settore) ha spiegato com’è nato questo nuovo orologio: «Volevo rendere omaggio alla storia e alla tradizione di Timex dando però uno sguardo al futuro. L’S1 Automatic sovverte le regole dell’orologeria classica, con un’interpretazione all’avanguardia».

La cassa è di 41 mm di diametro in acciaio (impermeabile fino a 50 metri di profondità) con il fondello trasparente che permette di osservare il movimento meccanico a carica automatica con 42 ore di riserva di carica. Il quadrante è leggermente convesso ed è protetto da un vetro minerale, il cinturino è in gomma sintetica ultra resistente con fibbia in acciaio. Nuovi cinturini saranno disponibili a partire dall’anno prossimo.

«Per me Timex rappresenta bellezza, indipendenza, valore e qualità con oltre un secolo di storia», dice Galli. Il modello S1 Automatic, che sarà disponibile online a partire da dicembre sul sito timex.com, si svilupperà prossimamente in una linea di prodotti che amplieranno l’offerta del grande gruppo americano (sono più di 3mila i dipendenti in tutto mondo) che, oltre agli orologi firmati dal brand originario, produce anche quelli di Nautica, Guess, GC, Salvatore Ferragamo Timepieces, Versace, Versus e Ted Baker.