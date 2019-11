Timvision diventa la «casa» del calcio femminile Dal 2 novembre Timvision, title sponsor della Serie A di calcio femminile, trasmetterà in esclusiva le sei partite di ciascun turno di campionato, di cui cinque in diretta e una in differita di Andrea Biondi

(Agf)

Timvision diventa la casa del calcio femminile. La piattaforma on demand di casa Tim prosegue nella strategiadisegnata dai vertici della compagnia telefonica con l’amministratore delegato Luigi Gubitosi che in più occasioni ha segnalato la propria volontà di fare di Timvision sempre di più un hub di contenuti e servizi.

Trasmesse tutte le sei partite

Timvision, “Title sposor” del campionato di Serie A femminile e delle principali competizioni organizzate dalla divisione calcio femminile della Federazione, dal 2 novembre trasmetterà tutte le sei partite di ogni giornata di campionato femminile, di cui cinque in diretta una in differita.

La sezione Serie A Femminile su Timvision ogni settimana proporrà on demand gli highlights del turno precedente di campionato e la recente finale di Supercoppa che ha visto la vittoria della Juventus sulla Fiorentina Women’s (2-0).

Nuovo tassello dell’offerta di contenuti sportivi

Lo sbarco del calcio femminile su Timvision rappresenta un ulteriore tassello nell’offerta di contenuti sportivi sui quali la piattaforma Ott di Tim ha deciso di spingere. Una testimonianza ne è la partnership con Sky: accordo che si è sostanziato in un'offerta di alcuni contenuti-canali di Sky liberamente disponibili per gli abbonati Timvision, ma anche in un bundle Timvision-Now Tv (la piattaforma Ott di Sky) attraverso cui mettere a disposizione anche le 7 partite su 10 di Serie A in esclusiva Sky ogni settimana, la Uefa Champions League e la Uefa Europa League oltre agli Europei di calcio 2020, la Premier League inglese e la Bundesliga.

