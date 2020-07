Timvision: Josi, «abbonati +20% nel I trimestre, a settembre offerte dedicate e occhi su asta calcio» L'intervista al direttore Brand strategy, media & multimedia entairtainment del gruppo di telecomunicazioni: «Siamo tra i primi player del mercato, dopo Netflix e Amazon» di Simona Rossitto

Luca Josi è direttore Brand strategy, Media & Multimedia entairtainment di Tim

Una crescita degli abbonati di Timvision del 20% nel primo trimestre, in piena pandemia, con attese di mantenere il trend anche nel secondo. Sono i risultati di Timvision, come racconta nell'intervista a DigitEconomy.24 (report di Radiocor e Luiss Business School) Luca Josi, responsabile brand strategy, media & multimedia entertainment di Tim, nel giorno del lancio del nuovo spot pubblicitario da lui creato che racconta la storia e la mission del gruppo.

Timvision si conferma quindi terza, come risulta da un’indagine Omdia, tra gli over the top che trasmettono in streaming, dopo i giganti Netflix e Amazon Prime Video, prima di Now Tv e Vodafone Tv. Tra i nuovi progetti, continua Josi, un nuovo accordo in arrivo, un’offerta tematica dedicata e la valutazione sulla partecipazione all’asta per i diritti del calcio: «Nel mondo del calcio siamo presenti con una sponsorizzazione ventennale e per definizione guardiamo a tutto quello che succede, anche alle aste. E’ un settore in fortissima evoluzione, dobbiamo capire prima da che parte si sta andando. Ci sono tante variabili aperte, a partire da quello che succederà nei prossimi mesi».

Quali numeri di attivazione avete registrato nel corso della pandemia? Nel post lockdown il trend è rimasto uguale?



Il momento è stato particolare e ha sicuramente determinato un’ulteriore spinta al trend già in crescita degli abbonati: nel primo trimestre abbiamo registrato una crescita di oltre 20% e contiamo che possa proseguire anche nel secondo. A prescindere da questo però ci tengo a precisare che il lavoro fatto fino ad oggi ci ha permesso di consolidare la nostra posizione tra i primi tre player del mercato in Italia, ovvero al fianco di giganti come Netflix e Amazon Prime Video. Se la crisi fosse avvenuta 20 anni o 30 anni fa, in assenza dei mezzi tecnologici, questa tragedia sarebbe stata ancora più ampia. Solo un lustro fa ci sarebbero state meno presenza e penetrazione dei servizi che hanno aiutato a gestire l’emergenza e alleviato il periodo del lockdown come, ad esempio, poter fruire di un mondo infinito di contenuti. In un momento di grande complessità abbiamo consolidato due risultati: la tenuta della nostra rete e la crescita dei nostri servizi, anche della piattaforma, garantiti in un momento emergenziale dal nostro gruppo. Riguardo al futuro, la pandemia ha cambiato di molto la predisposizione delle persone; ci sono macro-eventi imprevedibili nell’evoluzione della sociologia del consumo che invitano a confrontarsi con nuovi sistemi di offerta, di contenuti, o semplicemente di fruizione digitale.



Temete la concorrenza di Sky che è sbarcata recentemente nel mercato della banda ultralarga con la sua ampia offerta di contenuti?



Siamo abituati a muoverci in un mercato competitivo e siamo totalmente consapevoli della forza della nostra capacità di offerta e della nostra struttura. Per cui tutto ciò che contribuisce a essere di stimolo per aumentare la propria serotonina, intesa come voglia di essere ancora più competitivi, la prendiamo con la serenità dello sportivo.



Che novità presenterete per la prossima stagione? Nuovi progetti in cantiere per settembre?