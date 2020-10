Tinexta acquista tre società e crea polo nella sicurezza digitale Annunciati accordi vincolanti per l'acquisizione della maggioranza del capitale di tre realtà italiane: la divisione “progetti e soluzioni” di Corvallis; Yoroi; e Swascan, azienda innovativa che opera attraverso piattaforme cloud di “security testing” di Andrea Biondi

(Adobe Stock)

2' di lettura

Tris di acquisizioni e sbarco nel mercato della cybersecurity. Tinexta - fra gli operatori leader in Italia in tre aree di business: identità digitale, credit information e servizi per l'innovazione e il marketing - lo scorso febbraio aveva annunciato con il piano industriale 2020-22 l'intenzione strategica di ampliare offerte e servizi.



Detto e fatto con un investimento iniziale da 47,8 milioni di euro con cui la ex Tecnoinvestimenti – controllata per il 55,75% da TecnoHolding che fa capo a un gruppo...