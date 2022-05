Tinexta cede a Crif la divisione crediti: assegno da 237,5 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tinexta razionalizza il business: cede a Crif la divisione Credit Information&Management per 237,5 milioni e focalizza l’attività sul core business. L’operazione permetterà ora un’accelerazione verso il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale, in particolare quelli relativi allo sviluppo organico e per linee esterne, oltre all’integrazione aziendale. «Questa cessione - spiega l’amministratore delegato di Tinexta, Pier Andrea Chevallard - ci permette di concentrare maggiori risorse nello...