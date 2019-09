Tinexta scommette sull’Europa L’obiettivo è il 25% dei ricavi esteri

Ma non è solamente questione di sviluppo tecnologico e crescita organica. Il Digital trust è il fronte principale attraverso cui Tinexta vuole concretizzare la sua internazionalizzazione. L’obiettivo è diventare un importante soggetto europeo nella certificazione digitale. E questo grazie anche, e soprattutto, allo shopping di società (certification authority). In tal senso può ricordarsi, da una parte, l’acquisizione della spagnola Camerfirma, la cui integrazione – dice Tinexta – prosegue al meglio; dall’altra la jv con la lussemburghese LuxTrust. La prima operazione ha consentito l’espansione in Spagna (oltre alla creazione di una piccola presenza in Sudamerica). La seconda, invece, è volta a crescere nel Gran Ducato e porre le basi per lo sviluppo in Belgio, Olanda e Francia (proprio nel Paese transalpino una nuova filiale targata LuxTrust è già operativa).

Oltre a ciò, nuovi mercati sono nel radar? La risposta è positiva. Si guarda a quelli di lingua tedesca. Cioè: Austria o Germania. Tinexta, presumibilmente sempre con operazioni straordinarie, punta nel 2020 a sbarcare in uno dei due Paesi (in Germania ha già una presenza indiretta grazie ad un’intesa commerciale con Verimi). Poi, anche in funzione delle opportunità che si concretizzano, la rotta è verso il Nord Europa. In particolare sulla Scandinavia.

Insomma: il Digital trust e l’M&A (l’espansione organica non è esclusa ma implica tempistiche troppo lunghe) rappresentano le chiavi principali con cui crescere oltreconfine. Un programma, dice il gruppo, che nel medio-lungo periodo prevede l’obiettivo del 25% dei ricavi generati all’estero (attualmente intorno al 5%).

Innovation & Marketing

Ovviamente una mano nel perseguire il target dovrà, e potrà, arrivare dallo stesso Innovation & Marketing services. L’internazionalizzazione, in particolare in Spagna e in Francia, è un atout anche di quest’area di business. Un’attività che peraltro, da inizio 2020, potrà sfruttare l’unificazione della piattaforma informativa e di marketing a sostegno delle vendite dell’intero gruppo. Il progetto, oltre ad agevolare il cross selling, consentirà lo scambio di “news” che, nell’intenzione di Tinexta, potrà sostenere l’incremento della clientela.