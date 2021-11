Tinteggiare di verde la propria reputazione può costare caro

Una pratica di greenwashing – o più in generale la diffusione di un’informazione non finanziaria non corretta – può integrare la violazione degli obblighi di informativa nei confronti degli investitori; e potrebbe configurare – a carico degli organi di gestione e controllo – una responsabilità penale per false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. e manipolazione del mercato ex art. 185 Tuf. L’investitore che ha subìto un deprezzamento del valore dei titoli per il greenwashing, potrebbe promuovere un’azione di danni nei confronti degli organi di gestione e controllo, ex art. 2395 c.c., e della società stessa, responsabile per i danni arrecati dai suoi organi ex artt. 2043 e 2049 c.c. ed in via diretta ex art. 94 Tuf.

Il danno è il cosiddetto danno da “alterazione informativa” che si basa su alcuni presupposti: una società diffonde, od omette di diffondere, informazioni che abbiano un effetto alterativo sul prezzo del titolo; un investitore acquista il titolo a un prezzo maggiorato rispetto a quello che avrebbe pagato in presenza di un corretto quadro informativo; successivamente al disvelamento al mercato delle informazioni occultate, o alla correzione delle false informazioni divulgate, il prezzo del titolo diminuisce e con esso il valore dell’investimento.

Il danno non sembra potersi ricondurre semplicemente alla differenza di valore del titolo prima dell’alterazione dell’informativa e il valore del medesimo dopo il disvelamento: occorrerebbe tenere presente alcuni metodi, tra cui quelli dell’event study e dei confounding event, che valutano altre circostanze – oltre alla falsa informazione – che possano avere influito sulla perdita di valore del titolo in Borsa.

La giurisprudenza si è occupata di queste vicende e il criterio di liquidazione è stato talvolta indicato nella minusvalenza risultante dalla differenza tra il prezzo d’acquisto del titolo e il prezzo che l’investitore avrebbe conseguito se avesse venduto nei 15 giorni lavorativi successivi al disvelamento: questo tempo permette al mercato di “digerire” nel prezzo di Borsa del titolo le conseguenze del disvelamento dell’informazione non corretta. La sfida si giocherà nel provare l’effettiva violazione dell’obbligo informativo, considerando che al momento non è stata ancora emanata la normativa che disciplinerà i parametri che devono essere rispettati per fornire informazioni Esg: oggi è ancora piuttosto rischioso affidarsi ai rating Esg ed è difficile comprendere quando un parametro Esg è stato violato. La capitalizzazione di Borsa di società di asset management di cui sopra è crollata di un miliardo di euro: il greenwashing può costare caro.