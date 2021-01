Tip vende quota in Prysmian. In Borsa il titolo si allinea al prezzo di vendita

Clubtre, controllata da Tip al 66,226%, ha ceduto 10 milioni di azioni a 29,250 euro. Continua a detenere l'1,334% del capitale

Prysmian in coda al listino si allinea al prezzo della vendita di parte della quota di Tip. Il titolo perde oltre tre punti percentuali e va verso quota 29.25 euro, prezzo di vendita della quota. Nella serata di lunedì 11 gennaio Clubtre (di cui Tamburi Investment Partners, Tip, detiene il 66,226%) ha comunicato di aver concluso positivamente la cessione di 10milioni di azioni Prysmian, corrispondenti al 3,729% del capitale, per 292,5 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni. L’operazione si è perfezionata a un prezzo di 29,250 euro per azione e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 14 gennaio 2021.

Per Tip capital gain stimato di circa 100 mln

La plusvalenza lorda dell'operazione per Clubtre ammonta a 86,3 mln di euro. "Clubtre - scrivono gli analisti di Equita - monetizza quindi una parte molto significativa della posizione in Prysmian, con un incasso lordo di 292,5 mln (e stimiamo incasso netto intorno a 290 mln. Con questa operazione, Tip realizza un capital gain consolidato che stimiamo in circa 100 mln, con un beneficio a livello di utile netto di pertinenza del gruppo di oltre 65 mln". Tip riduce così il debito della holding di circa 150 mln rispetto ai 236 mln stimati da Equita pre-deal, "fornendo liquidità per finanziare nuovi investimenti e le iniziative in corso. L`operazione - dicono gli analisti - garantisce inoltre una forte visibilità sui risultati reddituali 2021". Equita alza il target price sul titolo Tip a 8,1 euro da 7,6 euro.

Clubtre continua a detenere l'1,334% del capitale

La cessione delle azioni è avvenuta mediante una procedura di Accelerated Bookbuilding riservato a investitori qualificati in Italia ed all’estero. Clubtre è stata affiancata da Equita e da Morgan Stanley in qualità di jointbookrunner. L’operazione rappresenta un parziale realizzo dell'investimento effettuato nel 2010 nell’ambito di un club deal che aveva coinvolto importanti family office,che comunque manterrà una partecipazione significativa in Prysmian. A completamento dell’operazione Clubtre deterrà infatti circa 3,577 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti all’1,334% del capitale sociale. Nell’ambito dell’operazione e in linea con la prassi di mercato Clubtre si è impegnata per un periodo di 90 giorni di lock up sulle rimanenti azioni.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)