Tirocini: due percorsi formativi con finalità diverse

Sono, invece, esclusi (poiché non rientrano tra le materie oggetto delle linee guida) i tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, quelli finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovrannazionale, quelli per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e i tirocini di inclusione sociale.

Durata e interruzione

La durata massima di questa fattispecie è fissata in 12 mesi, considerando anche eventuali proroghe; solamente per quelli rivolti ai disabili detto limite può essere di 24 mesi. È prevista anche una durata minima pari a 2 mesi, ridotta ad un mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente.

Nei limiti di tempo indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai 30 giorni; la sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima.Infine, è possibile interrompere il tirocinio: lo stagista deve darne motivata comunicazione al tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore, mentre l’interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può essere effettuata in caso di grave inadempienza di una delle parti o di impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.