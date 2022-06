Tirocini verso la stretta, ma chi non indennizza rischia già la sanzione

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto però alcune misure immediatamente operative solo sui tirocini extracurriculari, che sono state ulteriormente chiarite dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 530 del 21 marzo 2022.

Sempre per i tirocini extracurricolari, la legge 234/2022 ribadisce che l’indennità di partecipazione dovrà essere prevista all’interno delle nuove linee guida; in attesa di quest’ultime, l’Inl ha precisato che permane l’obbligo dell’azienda ospitante di riconoscere una congrua indennità al tirocinante. Laddove questa non venisse corrisposta, è prevista una sanzione a carico del trasgressore proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, variabile da un minimo di mille euro a un massimo di 6mila euro. In attesa delle nuove linee guida, la sanzione sarà applicata in riferimento alle indennità già previste dalle leggi vigenti.

L’uso irregolare e la sicurezza

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere usato in sostituzione di lavoro dipendente. Dunque, se è svolto in modo fraudolento, ossia si configura come un lavoro subordinato, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Trattandosi di una sanzione penale, troverà applicazione la prescrizione obbligatoria ex articolo 20 del Dlgs 758/1994, volta a far cessare il rapporto in corso, mentre la richiesta della costituzione del rapporto di lavoro sarà prerogativa del solo tirocinante. Per accertare la natura fraudolenta del tirocinio, l’ispettore del lavoro dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore e alle istruzioni operative fornite dall’Ispettorato con la circolare 8/2018.

I tirocini sono inoltre soggetti alla comunicazione obbligatoria, che deve essere effettuata dal soggetto ospitante entro il giorno precedente rispetto all’instaurazione dei relativi rapporti.