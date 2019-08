Tirocini non curriculari: diritto all’indennità e all’assicurazione

Sul lato degli adempimenti, il soggetto ospitante è comunque tenuto a inoltrare la comunicazione obbligatoria mediante la procedura telematica UniLav in via anticipata rispetto alla decorrenza, specificando la durata prevista. Inoltre, nella fase di avvio del tirocinio, va garantita un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se prevista, la sorveglianza sanitaria; sempre l’ospitante è tenuto a mettere a disposizione dello stagista tutte le attrezzature e le strumentazioni idonee e necessarie allo svolgimento della attività assegnate.

Per quanto concerne il risvolto economico, al tirocinante va corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio: ferma la competenza delle Regioni e Province Autonome, a fronte di una partecipazione minima alle attività del 70% su base mensile, essa non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili.

È importante sottolineare come - considerata la non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato – la partecipazione al tirocinio, nonché la percezione dell’indennità, non comportino la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante medesimo.

Venendo ai profili fiscali, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir) e, pertanto, l’ospitante - in qualità di sostituto d’imposta – è tenuto a: determinare l’imposta da trattenere riconoscendo le detrazioni per produzione del reddito, ragguagliate alla durata del periodo di tirocinio e le eventuali detrazioni per familiari a carico; versare l’Irpef tramite il modello F24; effettuare il conguaglio fiscale a fine tirocinio o a fine anno e calcolare le addizionali regionali e comunali all’Irpef. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’ospitante deve, altresì, compilare e consegnare al tirocinante la certificazione unica (Cu) riportando i redditi erogati e le ritenute operate.

Sanzioni

Infine, per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, il personale ispettivo - ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano questo istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio - può ricondurre il tirocinio stesso alla forma comune di rapporto di lavoro, quindi subordinato e a tempo indeterminato.