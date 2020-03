Tirocini in studio bloccati, a rischio l’accesso dei giovani Sicurezza negli studi: stop al praticantato «in presenza» dopo le disposizioni anti-contagio dagli Ordini. In bilico la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione: i ritardi maggiori per consulenti del lavoro e farmacisti. di Antonello Cherchi, Flavia Landolfi, Valeria Uva

3' di lettura

L’emergenza sanitaria rischia di bloccare anche l’ingresso dei giovani in numerose professioni. Con lo stop alle attività in studio, il blocco dei tribunali e la chiusura di molti uffici pubblici sono a rischio i tirocini professionali. I numeri non sono ancora definiti perché le modalità di svolgimento della pratica variano da categoria a categoria, ma se non interverranno proroghe e “salvataggi” governativi, diverse centinaia di tirocinanti rischiano di non riuscire a completare il percorso in tempo per i prossimi esami di abilitazione. E di dover quindi stare fermi un giro.

Un giro che per alcuni potrebbe equivalere a un anno: almeno questo è il rischio per quelle professioni (ad esempio i consulenti del lavoro) per le quali l’esame di Stato si svolge in sessione unica, peraltro in date ravvicinate, in genere tra la primavera e l’estate.

Al contrario invece, nessun problema sussiste per le categorie che non prevedono il tirocinio quale requisito obbligatorio per accedere all’esame di Stato: ingegneri, architetti e veterinari, solo per citarne alcune.

La situazione è in evoluzione ma molti Consigli nazionali hanno dato indicazioni operative, soprattutto sullo svolgimento pratico del tirocinio dopo il varo del Dpcm con le precauzioni per aziende, uffici e studi: sospesi ovviamente i tirocini in presenza, in alcuni casi si può andare avanti da remoto. Vediamoli nel dettaglio.

IL CHECK UP DELL’APPRENDISTATO

Avvocati

Laddove è possibile, l’aspirante avvocato può continuare a svolgere la pratica in modalità telematica. Le udienze sono sospese, ma ci sono pratiche che possono essere seguite anche a distanza. Il problema, però, sono proprio le udienze. Il tirocinante deve, infatti, seguirne almeno venti in ciascuno dei tre semestri in cui si articola la pratica forense. Spetta, però, all’Esecutivo decidere se ridurre o sospendere il vincolo delle udienze in questo periodo di emergenza. «Il Cnf - spiega Francesca Sorbi, consigliera nazionale forense - ha proposto al Governo di intervenire sul punto in sede di conversione del decreto legge 18».