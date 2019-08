Tirocini, il training in azienda traghetta verso il posto di lavoro Nella Guida Rapida dell'Esperto Risponde quattro pagine nelle quali vengono descritte, in modo dettagliato, le due opzioni previste: il tirocinio curricolare e quello extracurricolare

Competenti e orientati: sono le qualità sulle quali puntano i tirocini per traghettare i giovani dal mondo scolastico e universitario a quello del lavoro o per reinserire chi ne è uscito, nel modo più efficace e concreto possibile, prevedendo che l'addestramento formativo si svolga direttamente in azienda.



A questo tema è dedicata la Guida Rapida dell'Esperto Risponde “Formazione e lavoro – I tirocini” in edicola con Il Sole 24 Ore lunedì 5 agosto. Quattro pagine nelle quali vengono descritte, in modo dettagliato, le due opzioni previste - il tirocinio curricolare e quello extracurricolare - che consentono di vivere un'esperienza sul campo e di orientare la proprie scelte di inserimento o reinserimento. Il primo meccanismo (lo “stage”) è rivolto agli studenti (per i quali si tratta di parte integrante del percorso di studi superiori o universitari), il secondo anche a coloro che sono già occupati, ai disoccupati, e comunque a chi è cerca di un impiego. In entrambi i casi il tirocinio non è mai un rapporto di lavoro subordinato.



Un'intera pagina contiene il percorso, schematizzato in modo grafico, che aiuta a conoscere e comprendere ruoli e compiti all'interno del tirocinio extracurriculare. Infine, vien passato al setaccio il Piano formativo individuale, indispensabile per ciascun tirocinante, dove sono indicati diritti e obblighi delle parti, dall'assicurazione all'indennità.