Tirocini in tribunale: entro il 5 giugno le richieste per le borse di studio

I vantaggi

Ai tirocinanti che concludono positivamente lo stage, in base alla valutazione del magistrato formatore, le norme riconoscono diversi benefici: sia per l’accesso alla magistratura (è titolo per accedere al concorso per magistrato ordinario e titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario); sia per l'ingresso nelle professioni giuridiche (vale come un anno di tirocinio forense e notarile e come un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali); sia per i concorsi pubblici (è titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato e, a parità di titoli e di merito, da altre amministrazioni dello Stato).

L’ufficio del processo

Molti tra i tirocinanti in servizio negli uffici giudiziari sono impiegati nell’ufficio del processo, vale a dire le strutture a supporto dei magistrati introdotte in via sperimentale dal decreto legge 90/2014. Secondo l’ultima ricognizione del ministero della Giustizia, riferita al 2019, negli uffici del processo istituiti presso tribunali, corti d’appello e tribunali per i minorenni lavoravano infatti 1.330 laureati in tirocinio formativo.

Ora la «piena attuazione» dell’ufficio del processo è uno degli interventi chiave in materia di giustizia che il Piano nazionale di ripresa e resilienza intende mettere in campo per migliorare le performance degli uffici giudiziari. In programma c’è l’assunzione a tempo determinato di circa 16.500 laureati (non solo in legge, ma anche in economia e scienze politiche), con concorsi per soli titoli, da svolgere su basi distrettuali e da completare entro i primi mesi del 2022.

Come funziona

1. I requisiti per l’accesso ai tirocini

I tirocini formativi presso gli uffici giudiziari sono aperti ai laureati in giurisprudenza con meno di 30 anni e una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un voto di laurea di almeno 105/110. La domanda si fa ai capi degli uffici giudiziari

2. Le borse di studio

I tirocinanti interessati alla borsa di studio (che non può superare 400 euro al mese) devono presentare domanda entro il 5 giugno anche via Pec presso gli uffici dove svolgono il tirocinio. Occorre includere l’Isee-U. Le borse di studio vengono erogate fino all’esaurimento delle risorse stanziate in base alla graduatoria che sarà predisposta entro il 15 luglio