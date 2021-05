Tirrenia e Air Italy: per la Sardegna è caos trasporti

Il decreto Sostegni bis

“Nel decreto Sostegni Bis e precisamente all'articolo 45 è stata introdotta una clausola che garantirebbe una proroga di sei mesi per quei lavoratori dipendenti di aziende in liquidazione, ivi compresa AirItaly - dice Arnaldo Boeddu, segretario generale Filt Sardegna -. Pertanto, almeno a mio avviso, una parte del problema è risolto. Rimane sempre il dubbio se l'azienda così come i lavoratori sono esentati dal pagare, ognuno per la propria parte, il contributo addizionale per la Cigs oppure ne sono esentati”. Per il sindacalista è solamente una “questione di volontà”. “Per questo motivo - prosegue -, fin dalla prima riunione in sede ministeriale, ritengo indispensabile, così come richiesto fin dal primo minuto, che agli incontri partecipino il ministero del lavoro, quello dello sviluppo economico e dei trasporti insieme ai rappresentanti della regione Sardegna e Lombardia”.

La concessione della cassa integrazione sino a dicembre sarebbe utile “a trovare soluzioni industriali alternative alla chiusura e licenziamenti”.

Intanto anche dai segretari territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo della Gallura parte un appello “agli onorevoli sardi affinché, nell’iter parlamentare del decreto, sia inserito un emendamento che renda fruibile la cassa integrazione anche in questo caso”.

La newco

Una delle ipotesi in campo, seppure tra i dubbi delle organizzazioni sindacali, è quella della costituzione di una newco pubblico privata (con partecipazione della Regione e di imprenditori privati) per garantire il sistema dei collegamenti. Tra le altre ipotesi in campo, sollecitate dal comitato dei dipendenti Air Italy, quella di un inserimento nella soluzione che dovrà riguardare la partita più ampia di Alitalia e del trasporto aereo in tutta Italia.