Tirrenia ferma da oggi i collegamenti Cagliari-Civitavecchia

Ora c’è l’ufficialità: il traghetto Cagliari Civitavecchia oggi e i prossimi giorni (salvo provvedimenti d’urgenza) non partirà. La sospensione della tratta, ipotizzata nei giorni scorsi dai sindacati, è arrivata. Il collegamento dal capoluogo sardo (così come quello dal porto di Arbatax) per lo scalo più importante del Lazio da oggi non è più attivo.

Ricerca a vuoto

La ricerca sul sito della Tirrenia per l’acquisto di un biglietto, anche sola andata Cagliari Civitavecchia, a partire da oggi dà tre opzioni: Olbia Civitavecchia delle 12.30, Olbia Civitavecchia delle 23 e Porto Torres Genova delle 21.30. Dalle possibilità è sparita la corsa da Cagliari. Discorso analogo se si prevede la partenza per il 15 settembre, o per il viaggio di ritorno da Civitavecchia verso l’isola. Le uniche tratte disponibili per il 14 sono la Civitavecchia Olbia (alle 23) e la Genova Porto Torres (alle 21.30), Stesso discorso per il 15 e 16 settembre.

La prima volta in 70 anni

“Per la prima volta in 70 anni succede questo fatto - dice Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Sardegna -, dopo faticose lotte per ottenere un diritto come quello della continuità territoriale i sardi si ritrovano senza collegamenti dal capoluogo con lo scalo di Civitavecchia”. Una situazione non certo indolore per le imprese di trasporto. “Parecchi trasportatori hanno dovuto fare rotta verso Olbia o Porto Torres per poter raggiungere la penisola - argomenta - con spese ulteriori e non senza disagi”.

Senza convenzione

Tutta la vicenda è legata alla questione della cosiddetta “continuità territoriale marittima”, ossia lo strumento con cui, in base a una convenzione stipulata con il ministero dei Trasporti (dopo un bando internazionale) vengono erogate compensazioni economiche per le tratte considerate “poco profittevoli”. Come avviene per la tratta Cagliari Civitavecchia e Arbatax Civitavecchia nel periodo autunnale e in quello invernale. A garantire il servizio da anni è la "Tirrenia Cin" del gruppo Onorato. La convenzione è stata prorogata alcune volte e il servizio garantito anche nei periodi di vuoto per “volontà della compagnia marittima”.