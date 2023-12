Tiscali, patto di lavoro con i detenuti per rigenerare modem

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’accordo tra ministero della Giustizia e Cnel con imprese, sindacati e associazioni per offrire percorsi di training e lavoro ai detenuti, Il Sole 24 Ore racconterà in una serie di puntate l’impegno delle aziende operative su questo fronte. Il primo caso è quello di Tiscali che ha dato vita a tre laboratori in carcere

Il mix è costituito da lavoro, economia circolare e riscatto sociale. È la filosofia dei “Laboratori Rework” che Tiscali, azienda di telecomunicazioni con sede alla periferia di Cagliari, porta avanti in tre carceri coinvolgendo una trentina di detenuti tra Uta (Cagliari), Rebibbia e Lecce. Esperimenti in cui la responsabilità sociale dell’impresa riesce a concretizzarsi. Nei tre laboratori allestiti nelle strutture detentive, in virtù del protocollo avviato nel 2020 da Linkem (confluita poi in Tiscali che si è unita al progetto nel 2022) con il Ministero della Giustizia e della Trasformazione digitale, si porta avanti un programma in cui la formazione e il lavoro in carcere viaggiano assieme.

«Per noi questa è un’attività che ha una duplice valenza - premette Massimo Favini, Chief of Staff di Linkem e, a partire dall’agosto 2022, di Tiscali -: da una parte aiuta le persone a riscattarsi e dall’altra fa bene anche all’azienda». Il motivo è presto spiegato: «Con questa attività siamo riusciti a mettere in piedi un sistema che si regge e funziona ed è in grado di sostenersi anche in futuro con un management diverso».

Rigenerazione dei modem

I trenta dipendenti che lavorano negli spazi allestiti nella Casa circondariale femminile di Rebibbia “Germana Stefanini” di Roma, e quella di Lecce e Cagliari, si occupano di rigenerare gli apparati elettronici indispensabili per la connessione a internet: i modem che sono presenti nelle case e che permettono la navigazione. Si tratta dell’anello che chiude l’economia circolare di questi dispositivi. Perché una volta recuperati non finiscono in discarica o nei centri per lo smaltimento ma passano attraverso una serie di verifiche e interventi, per essere poi inseriti nel circuito. I detenuti si occupano di testare gli strumenti, quindi ripulirli e sistemarli all’interno delle confezioni prima di consegnarli agli addetti della logistica che provvedono alla distribuzione in tutta Italia.

Risparmio economico, beneficio ambientale

«L’attività ci permette di avere un risparmio notevole - prosegue il manager -: comprarne uno nuovo costa in media 90 dollari, lavorarne uno ritirato dal mercato e rimetterlo nel circuito costa 30 euro. Se questo valore lo moltiplichiamo per 150 mila pezzi si capisce il valore del risparmio, si tratta di un valore che viaggia intorno ai 9 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto importante».