Tissot si prepara a cronometrare i campioni del basket europeo

Dopo i Mondiali e gli Europei di atletica e di nuoto, l'estate degli eventi sportivi ha ancora in calendario due appuntamenti importanti come i Mondiali di volley (dal 26 agosto all'11 settembre in Polonia e Slovenia) e gli attesissimi Campionati Europei di Basket maschile che si svolgeranno dall'1 al 18 settembre in quattro nazioni diverse: Italia (Milano), Germania (Colonia e Berlino), Georgia (Tbilisi) e Repubblica Ceca (Praga). Evento attesissimo anche perché mai come in questa 41ª edizione (rinviata dal 2021 al 2022 per lo spostamento delle Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021), gli appassionati europei potranno ammirare da vicino, e senza problemi di fuso orario, le giocate di alcune delle star più importanti del campionato di basket americano Nba: su tutti il greco Giannis Antetokounmpo, il serbo Nikola Jokic e lo sloveno Luka Doncic.

Official Timekeeper della kermesse continentale sarà ancora una volta Tissot che dal 2008 è partner ufficiale di Fiba (Federazione Internazionale Pallacanestro). Da oltre 30 anni nel portafoglio di Swatch Group, secondo i dati dell'ultimo report di Morgan Stanley in collaborazione con LuxeConsult sul mercato dell'orologeria svizzera nel 2021, tra i marchi del gruppo orologiero Tissot è il terzo con il 13,9% di vendite stimate (lo precedono Omega con il 35,9% e Longines con il 25,1%) mentre, in generale, con un market share del 3,1% è l'ottavo del settore, con un turnover stimato di 850 milioni di franchi svizzeri e circa 3,1 milioni di pezzi venduti.

Tissot Seastar 1000 Quartz

Il marchio ha una solidissima esperienza nel cronometraggio sportivo e attualmente cura per il basket, oltre a agli eventi Fiba, anche l'Nba; per il ciclismo il Tour de France, il Giro d'Italia e la Vuelta di Spagna, i campionati mondiali di ciclismo su strada, su pista di bmx e di mountain bike; per il motociclismo la classe regina delle due ruote, la MotoGP e la Superbike. E ancora rugby e hockey.

Tissot Seastar 2000 Professional Powermatic 80

Riguardo al prodotto, il lancio più recente di Tissot è all'interno della linea di diver Seastar che è stata ampliata con le versioni Seastar 1000 Quartz e Seastar 2000 Professional Powermatic 80. La prima, adatta a dei polsi più piccoli, monta una cassa in acciaio di 36 mm di diametro impermeabile fino a 300 metri di profondità e una lunetta girevole per calcolare i tempi di immersione. Tre le tonalità del quadrante laccato (nero, bianco o blu), con bracciale metallico o con cinturino intercambiabile in gomma. Nella seconda, che conta sulla certificazione di orologio subacqueo ISO 6424, cambiano le misure della cassa (46 mm di diametro) e l'impermeabilità (fino a 600 metri), la lunetta girevole è in ceramica ed è dotata della valvola per la fuoriuscita dell'elio e il movimento è il calibro antimagnetico Powermatic 80. Infine, il quadrante (in nero o in blu) presenta un motivo decorativo a forma di onda.