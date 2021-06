Tissot si rafforza nel basket con la stella Usa Damian Lillard

1' di lettura

All’interno di Swatch Group, Tissot è uno dei marchi più legati al mondo dello sport. Evidente se si considerano gran parte della sua proposta orologiera e i grandi eventi con i quali il brand ha partnership importanti. Come il Giro d’Italia che si è chiuso pochi giorni fa con l’arrivo a Milano, di cui Tissot dal 2016 è cronometrista e orologio ufficiale. Ma non solo. Nel ciclismo ricopre, infatti, lo stesso ruolo anche nel Tour de France e nella Vuelta di Spagna, e recentemente ha firmato con il ciclista sloveno Primož Roglič che è diventato uno dei suoi ambassador.

Nel team c’è stata una new entry molto importante al di là dell’Oceano: Damian Lillard. Tra i più grandi campioni contemporanei del basket Nba, Lillard è famoso anche per il gesto con cui indica il polso quando la partita entra nel clou ed è il momento del cosiddetto “Dame Time” in cui fare le giocate decisive. Questa collaborazione rientra in quella che, già dal 2015, vede il marchio come cronometrista del campionato americano delle stelle che proprio in questi giorni è nel vivo della corsa dei playoff. Tissot è anche storicamente legato ai motori, nello specifico con la classe regina del motociclismo, la MotoGP. Sportività in orologeria spesso è sinonimo di modelli subacquei. Tra gli ultimi lanci del brand c’è l’ultra-resistente Seastar 2000 Professional con cassa antiurto impermeabile fino a 600 metri di profondità, valvola dell’elio e lunetta girevole con inserto in ceramica per calcolare i tempi di immersione.

