Titan, investigatori a bordo della nave che ha lanciato il sommergibile

Un team di investigatori è a bordo della Polar Prince, la nave utilizzata per lanciare il sommergibile Titan ormeggiata con le bandiere a mezz’asta nel porto di St John’s, a Terranova. A bordo della nave, che è stata utilizzata per le ricerche del batiscafo imploso domenica scorsa, anche i familiari di alcune delle cinque vittime. Al momento non è chiaro chi stia guidando l’indagine: è stato il Canada il primo ad annunciare venerdì che l’avrebbe lanciata ma potrebbero partecipare le agenzie di altri Paesi. Gli investigatori intendono esaminare anche i materiali utilizzati per realizzare le pareti esterne del Titan.