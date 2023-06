Titanic, corsa contro il tempo per trovare il sottomarino scomparso. Chi sono i 5 a bordo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando «tutte le risorse disponibili» per cercare il sottomarino con cinque persone a bordo scomparso nell’Oceano Atlantico. Il Titan, che si è immerso il 18 giugno per un’esplorazione sul relitto del Titanic, può contare soltanto su 96 ore di autonomia di ossigeno.

Cinque persone erano a bordo quando il contatto con il piccolo sottomarino è stato perso, dopo circa un’ora e 45 minuti dall’inizio dell’immersione. L’operazione di salvataggio è continuata durante la notte, ma finora non c’è traccia del sottomarino della OceanGate Expeditions. «È una sfida condurre una ricerca in quell’area remota», ha detto un comandante della Guardia Costiera. «Ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di poter localizzare l’imbarcazione e salvare le persone a bordo».

Loading...

L’ammiraglio: «Primo passo è individuarlo ma non basta»

L’ammiraglio John Mauger, della Guardia Costiera Usa, ha sottolineato che il primo passo è quello di localizzare il batiscafo in un tratto di mare remoto. Ma non senza aggiungere che occorrerebbe poi «l’expertise» di altri specialisti ad hoc per recuperare le 5 persone dagli abissi (leggi sotto). I contatti con il Titan sono stati persi da ormai oltre 20 ore, un’ora e 45 minuti dopo la sua immersione in profondità. E agli occupanti già ieri sera non restavano più di 70-96 ore di riserve d’ossigeno. Le ricerche sono condotte dal mare e dal cielo. La Guardia Costiera degli Usa ha messo a disposizione due Hercules C-130, mentre le autorità canadesi contribuiscono con un C-130 e un secondo velivolo P-8: tutti dotati di strumenti sofisticati per la perlustrazione subacquea dall’alto. In mare è stata inoltre dispiegata una rete di sonar, per cercare di cogliere la minima eco del mini sommergibile scomparso nell’oceano.

Dall’esploratore da Guinness ai miliardari del Pakistan, chi c’è a bordo

A bordo del sottomarino si trovano cinque persone, clienti di una spedizione che costa circa 150mila dollari. Il gruppo comprende Hamish Harding, 58 anni, fondatore della società di investimenti Action Group e appassionato di avventure: nel suo palmares si contano tre Guinness World Record, incluso il tempo più lungo trascorso ad attraversare la parte più profonda dell’oceano - la Fossa delle Marianne - in una singola immersione, e la navigazione più veloce della Terra attraverso il Polo Nord e il Polo Sud in aereo.



Titanic, scomparso sottomarino turistico Photogallery9 foto Visualizza

Tra gli altri membri del sottomarino, disceso fino a 3.800 metri di profondità, ci sono Stockton Rush, fondatore di OceanGate Expeditions, la società che ha organizzato il viaggio verso il Titanic; Shahzada Dawood e suo figlio Suleman, membri di una delle famiglie d’affari più importanti del Pakistan; il pilota francese Paul Henry Nargeolet. Lo stesso Harding aveva scritto in un post del 18 giugno su Instagram che questa sarà probabilmente l’unica missione con equipaggio sul Titanic nel 2023 «a causa del peggior tempo a Terranova degli ultimi 40 anni».