Tito, Il Comune intermediario tra le imprese e la scuola

Il polo produttivo di Tito,a ridosso di Potenza, diventa uno smart hub per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un modello di sviluppo innovativo, che mettendo in relazione il mondo delle imprese con il sistema formativo della Basilicata, dà risposte alle aziende che non trovano le professionalità necessarie oltre che a scuola e università che non sempre riescono a formare i profili adeguati ai bisogni degli imprenditori.

Ci pensa il Comune di Tito, che promuove un sistema virtuoso che grazie a una formazione mirata, porta risultati e occupazione. Il progetto nasce su iniziativa dell’assessora alle Attività produttive, Giusy Laurino, insegnante prestata alla politica, che entra nelle aziende, raccoglie i bisogni e li trasferisce poi alle scuole e all’ateneo lucano.

Il polo produttivo di Tito è composto dall’area industriale, gestita dal Consorzio Asi di Potenza (318 ettari di superficie, di cui circa 11 ettari di aree già urbanizzate e disponibili per nuove iniziative, 142 aziende insediate e 1.483 unità lavorative), oltre all’Area artigianale Pip (36 ettari) e ai Servizi territoriali (76 ettari) di diretta competenza del Comune di Tito. Ospita, insomma, un tessuto imprenditoriale eterogeneo: dalla meccanica, alla chimica e farmaceutica, informatica, elettronica, agroalimentare, giocattoli, logistica, con eccellenze di rilevanza internazionale, che guarda con interesse agli istituti superiori del vicino capoluogo lucano e della provincia, all'Università della Basilicata e ai centri di ricerca.

«Un’area – spiega l'assessore Laurino – che ben risponde alle esigenze di crescita di professionalità, indispensabili per lo sviluppo della regione. E proprio nel confronto continuo con le imprese del polo produttivo di Tito, in questi due anni di lavoro, sono emersi fabbisogni e criticità. Prima fra tutte la difficoltà di reperire manodopera, diplomati e laureati: ingegneri meccanici, elettronici, informatici, chimici e farmacisti».

L’esperienza di insegnante ha fatto la differenza, puntando sui giovani con l’obiettivo di fare di Tito un’area pilota nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), ex alternanza scuola-lavoro, con il coinvolgimento di un numero crescente di scuole: non solo istituti tecnici e professionali di Potenza e provincia, ma anche i licei, l'Unibas, il Cnr di Tito e l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata. È cresciuta l’offerta ed è aumentata la domanda: in due anni una cinquantina di assunzioni di neo diplomati. Si va dalle aziende che operano nella manutenzione delle linee elettriche, in cerca di giovani con formazione specifica (OmniaWork), alle nuove start up (carrozzeria virtuale Senna), a quelle di ricerca sull’ambiente.