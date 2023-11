Titoli asiatici in ribasso, Nvidia delude investitori. Rimbalzo Nikkei in Giappone

Sull’azionario milanese, a dominare la scena è stata Banca Mps : la quotazione dell’istituto, che in avvio non ha fatto prezzo, si è poi allineata al prezzo fissato dal ministero (pari a 2,92 euro), per chiudere la seduta da fanalino di coda del listino a 2,828 euro. Mentre si cerca di capire chi siano i nuovi soci, gli investitori aspettano di vedere quando il Tesoro uscirà definitivamente dal capitale (ne detiene ancora il 64,23%) o se al contrario terrà l’attuale quota (pari al 39,23%) per costruire un eventuale terzo polo bancario; intanto, riprendono vigore le ipotesi di risiko bancario, finora tutte smentite. A tallonare il titolo della banca senese ci sono state infatti Bper Banca -3,86% e Banco Bpm , appesantita anche dal downgrade di Deutsche Bank (a ‘hold’ da ‘buy’): si tratta dei due istituti che in passato sono spesso stati sotto la lente per possibili operazioni di M&A con Rocca Salimbeni.

