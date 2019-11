Titoli illiquidi, quei rischi che la Germania non vuole vedere

In particolare, l'incidenza dei titoli di Livello 2 risulta molto elevata: un dato apparentemente rassicurante giacché, teoricamente, il loro prezzo deriva comunque da dati di mercato osservabili mentre quello del Livello 3 no; ma in molti tra i professionisti del settore riferiscono di arbitraggi normativi tra le due classi di titoli finalizzati a beneficiare del trattamento regolamentare più favorevole riservato al Livello 2.



In termini di controvalori, i titoli illiquidi in pancia alle banche tedesche (€910 miliardi) sono meno di quelli detenuti dai players francesi (€1540 miliardi); tuttavia, in rapporto alla dimensione complessiva degli attivi dei due sistemi bancari, gli istituti di credito tedeschi risultano i più esposti con un'incidenza media del 23% (e picchi di oltre il 40% per singoli nomi), contro il 20% di quelli francesi.

Molto minore è invece l’esposizione ai titoli illiquidi da parte delle banche periferiche. L'Italia, in particolare, si attesta sotto i 150 miliardi di euro, meno del 6% del totale degli attivi delle sue banche.

Questa differenza rispetto all'Europa centro-settentrionale è legata anche al diverso modo di fare banca: gli istituti franco-tedeschi sono relativamente più orientati all'investment banking (compreso, quindi, il c.d. securities trading) rispetto ai competitors dell'Europa meridionale che invece sono comparativamente più orientati al commercial banking (e quindi anche ai prestiti all'economia reale, il che peraltro contribuisce a spiegare la maggiore incidenza di crediti deteriorati).

Finora la vigilanza bancaria Europea è stata piuttosto indulgente verso queste esposizioni. Eppure è noto che l'erronea valutazione di simili prodotti finanziari è stata il principale detonatore della crisi finanziaria globale.