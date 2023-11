Titoli oil brillano in Europa con rialzo greggio, sale attesa per Opec+

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Guidano i rialzi dell'azionario europeo i titoli oil, complice il rincaro del greggio e l'attesa per la riunione dei Paesi produttori dell'Opec+ sulla produzione e con gli analisti positivi sul raggiungimento di un accordo. L'Eurostoxx di comparto segna la performance migliore a livello settoriale. Tra i titoli a Piazza Affari avanzano Tenaris e Saipem, più lentaEni, in un listino piatto (FTSE MIB). A Londra Bp in luce, a Madrid Repsol come a Parigi Total Energies.

Il greggio è in netto guadagno o ma sotto i massimi di giornata, con il Brent sopra gli 83 dollari e il Wti oltre i 78 dollari. «Nonostante le tensioni in essere all’interno del cartello dei produttori - dice Equita - a causa delle quote per i produttori africani, crediamo che possa essere raggiunto un accordo nel meeting in calendario». Secondo le indiscrezioni riportate da Reuters, l’Opec+ starebbe valutando la possibilità di prendere in considerazione ulteriori tagli alla produzione fino a 1 milione di barili al giorno, oltre ai tagli volontari di 1 milione di barili al giorno attualmente in essere. Due fonti dell’Opec+ hanno dichiarato che è in discussione un taglio collettivo più profondo dell’offerta per il primo trimestre del 2024, anche se il volume e il periodo di tempo rimangono poco chiari.