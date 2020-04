Titoli oil sotto pressione dopo il crash, giù anche il Brent ai minimi dal 2002

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

Titoli del petrolio sotto pressione a Piazza Affari, all'indomani dello storico collasso dei prezzi del greggio e in un contesto di crescente incertezza sulla possibile di raggiungere un equilibrio sul mercato dell'energia. A Piazza Affari perdono così terreno Eni, Saipem e Tenaris, ma le vendite sono comunque generalizzate in tutta Europa e il sottoindice Stoxx del comparto energetico registra una delle peggiori performance di giornata. Lunedì 20 aprile il future maggio sul Wti è sceso sotto zero per la prima volta nella storia arrivando a toccare un minimo a -40,32 dollari al barile. «Prezzi negativi significano che i produttori sono concretamente disposti a pagare qualcuno pur di liberarsi del petrolio - rilevano gli analisti di Goldman Sachs - Questo sta già succedendo in Texas e Canada e l'andamento del greggio riflette il fatto che i detentori del contratto di maggio sono arrivati a pagare chi li potesse liberare delle loro posizioni lunghe per evitare di ricevere fisicamente il greggio il mese prossimo, quando lo spazio di stoccaggio sarà esaurito».

Goldman: recupero prezzi possibile solo con tagli all'output

Nell'ultima seduta di scambi prima della scadenza, martedì 21 aprile, il future maggio è risalito a 2 dollari al barile sui mercati asiatici per poi assestarsi attorno a quota zero, mentre il contratto giugno perde terreno scendendo verso i 20 dollari. Il Brent con consegna giugno, d'altra parte, è arrivato a perdere il 12% e toccando un nuovo minimo dal 2002 a 22,27 dollari. Del resto, sottolinea Goldman, «la realtà fisica di un mercato dominato da un importante eccesso di offerta eserciterà pressione al ribasso anche sulla scadenza di giugno». In ogni caso, secondo Goldman, data «l'esistenza di uno spazio finito ancora da libero nelle riserve, la produzione dovrà essere ridotta considerevolmente per portare equilibrio sul mercato, ponendo così le condizioni per un recupero dei prezzi una volta che la domanda sarà risalita». Perché questo scenario si verifichi, aggiungo gli analisti, «sarà questione di settimane, non di mesi», dato che «il mercato sarà costretto a equilibrarsi entro giugno». Il crash del petrolio potrebbe quindi costringere i paesi produttori a superare le proprie divergenze per accordarsi su un taglio dell'output capace di bilanciare il tonfo della domanda dovuto alla recessione globale provocata dalla pandemia di coronavirus. «Con la saturazione delle riserve, la volatilità dei prezzi resterà eccezionalmente elevata nelle prossime settimane», conclude Goldman. Il mercato, intanto, si interroga su quale sarà l'impatto del tonfo del greggio sui bilanci delle aziende e sulla prospettiva di assistere a un incremento dei fallimenti, in particolare nel settore dello shale oil Usa.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)